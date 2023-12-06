النفط يسجل تبايناً مع تقييم السوق تخفيضات أوبك+ ومخاوف الطلب الصيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت أسعار النفط تبايناً في التعاملات الآسيوية اليوم، بعد خسائر على مدى أربع جلسات، فيما تقيم الأسواق فعالية تخفيضات إنتاج أوبك+ والمخاوف حيال انخفاض الطلب في الصين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا لتصل إلى 77.21 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 72.28 دولاراً للبرميل.