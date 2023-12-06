شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صفقات المليون دولار تقود الطريق في Big 5 Global والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تحتاج صناعة البناء العالمية إلى التكيف من خلال إعطاء الأولوية لتوجيه المباني المستقبلية وتعزيز التعديل التحديثي للهياكل والأنظمة الحالية لتقليل الانبعاثات. وقد جاء هذا الإجماع الذي توصل إليه القادة والمتحدثون البارزون في قمة Big 5 Global Leaders التي أقيمت اليوم جنباً إلى جنب مع النسخة 44 من Big 5 Global في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال افتتاح القمة، دعا معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة، الصناعة إلى تقييم تأثيرها على البيئة. وأكد الدكتور النعيمي في كلمته أمام جمهور عالمي من المندوبين من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء والمبتكرين أنه مع تزايد الوعي العام، يجب على الصناعة تبني أهداف جريئة لمكافحة الانبعاثات وجعل الصناعة أكثر استدامة.

كما ألقت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، كلمة خلال القمة سلطت فيها الضوء على الزيادة التدريجية في اعتماد أنظمة البناء المتطورة وتقنيات البناء المبتكرة التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة في المباني.

تعاون دولي وصفقات بملايين الدولارات

بالإضافة إلى الحوارات والمناقشات الثاقبة التي تشكلت في اليوم الثاني من الحدث، شهد معرض Big 5 Global أيضا توقيع صفقة كبيرة بين باور ماشينين، وهي جزء من شركة هندسة الأساسات العملاقة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، وشركة النوف العقارية التي تتخذ من الكويت مقراً لها، وهي إحدى شركات شركة لآليء الكويت.

و كجزء من الصفقة، وسعت شركة النوف العقارية أسطولها بإضافة رافعة Bauer MC 96 ذات الدورة العاملة. وخلال حفل التسليم، قال شهرام هوشماندفرد، المدير الإداري لشركة باور للمعدات الخليجية: “يسعدنا توقيع هذه الصفقة الرائعة في معرض Big 5 Global. تم اليوم توسيع الكفاءة الأساسية التقليدية لباور في هندسة الأساسات المتخصصة لتشمل ثلاثة قطاعات أعمال متميزة: البناء والمعدات والموارد. لقد كانت آلات ومعدات باور مرادفا للأداء العالي والجودة وكذلك للابتكار المستمر”.

وبالإضافة إلى هوشماندفردارد، حضر عملية التسليم مارك دونغليسون، مدير التخطيط والتصميم في شركة النوف العقارية، وهناء نعمة الله، مديرة المشروع في شركة لآلاء الكويت العقارية، إلى جانب روهان سيكويرا، مدير المبيعات في باور للمعدات الخليجية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في وقت تشهد فيه ألمانيا زيادة بنسبة 50٪ في عدد العارضين من جميع أنحاء سلسلة قيمة البناء و يتزامن مع عودة دولة الكويت إلى المعرض.

Big 5 Global ينمو من حيث الحجم والجودة

تعليقاً على الحدث، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس – فعاليات البناء في dmg events، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: “أعتقد أنه في مشهد البناء الديناميكي اليوم، تلعب Big 5 Global دوراً محورياً كمحفز لقيادة الفكر وتحويل الأعمال. لا يعزز الحدث الحوارات المؤثرة من قادة الصناعة فحسب، بل يجمع أيضاً بين المنتجات عالية الجودة والرائدة على نطاق عالمي. وتعد هذه القابلية للتوسع شهادة على تطور الصناعة، مما يدل على كيفية استيعاب معرض Big 5 Global بشكل فعال للطلب المتزايد على الوصول إلى الحلول الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا”.

في معرض Big 5 Global، الحجم والجودة ينموان جنباً إلى جنب مع مشاركة العلامات التجارية الدولية والمحلية الرائدة من أكثر من 60 دولة. وإحدى هذه الدول هي المملكة العربية السعودية، التي تجلب “صنع في السعودية” إلى الحدث بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى.

ومع توقع زيارة آلاف الزوار السعوديين للحدث هذا الأسبوع، مما يعزز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قام معالي الأستاذ/ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بجولة في معرض Big 5 Global.

وتعليقاً على مشاركة المملكة، قال فيصل المغلوث، مدير برنامج “صنع في السعودية”: “توفر المشاركة في معرض Big 5 Global فرصة مثيرة لإظهار التزامنا بالجودة والابتكار والنهوض بعلامة “صنع في السعودية” على الساحة العالمية. ونحن نتطلع إلى مشاركة رؤيتنا، وإقامة الشراكات، وعرض المنتجات والخدمات الاستثنائية التي تميز صنع في السعودية، والمساهمة في مستقبل التجارة الدولية والتنمية”.

واختتم جوزين هيجمانز، نائب الرئيس – فعاليات البناء في dmg events، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global قائلا: “مع استمراره في جذب مجموعة متنوعة من العارضين، يعزز معرض Big 5 Global مكانته كوجهة رائدة لاكتشاف أحدث التطورات وإقامة روابط قيمة والاحتفاء بالتميز في هذه الصناعة”.