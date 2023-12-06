بداية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1859 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2387 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2785 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3182 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 13.24 دولارا بنسبة 0.66% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.