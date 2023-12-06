شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. اتفاق لخفض انبعاثات غاز الميثان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA.

وأضاف أنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي "كوب 28"، فيما نقلت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الأربعاء عن الوزير الملا قوله ، على هامش مشاركته ضمن قمة المناخ "كوب 28" المنعقدة في إكسبو دبي، إنه تم اعتماد مشروعات فعلية في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر.

تصدير أول شحنة أمونيا خضراء

نوه بقيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر، والإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر منطقة الشرق الأوسط بميناء شرق بورسعيد.

وأضاف أن مصر تدعم تلك الخطوات الإيجابية في "كوب 28" ، والتعهدات الدولية تجاه موضوع المناخ من خلال اعتماد استراتيجية الهيدروجين وإنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين وتحديث استراتيجية الطاقة 2040.

وأوضح أن التوقعات الخاصة باقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير إلى إمكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وحوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وأن مصر تطمح بحلول الفترة نفسها إلى 8% من سوق الهيدروجين العالمي.

ودعا وزير البترول المصري، الدول المشاركة في قمة المناخ إلى جهود حثيثة من أجل مواجهة التغير المناخي ودعم برنامج "الانتقال العادل" مع مراعاة الدعم المالي والفني للدول النامية لاسيما القارة الأفريقية.

ولفت إلى نجاح قطاع البترول والغاز في مصر في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ، مشيرا إلى الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقعا إنتاجيا.