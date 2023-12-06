شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد آلية التنفيذ المعدلة باللائحة المنظمة لنقل السيارات وسحب المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للنقل عن آلية التنفيذ المعدلة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

وتفرض الهيئة الآلية على جميع مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص الالتزام بنظام النقل والسحب وتركيب حواجز السلامة وفق المواصفات المعتمدة (SASO 2971) و (SASO 2955) و (SASO 2956) و (SASO 2957)، إضافة إلى تجهيز هذه المركبات بطفاية حريق، ومثلث السلامة، وحقيبة الإسعافات الأولية.

بدء تطبيق الآلية

أوضحت الهيئة أن تطبيق الآلية بدأ من تاريخ 15/11/2023م.

وألزمت الهيئة المنشآت والأفراد بحصول السائق لقيادة مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص على بطاقة سائق اعتباراً من تاريخ 15/3/2024م التي تتطلب لإصدارها وتجديدها توفّر رخصة قيادة عامة من الفئة المناسبة، وشهادة خلو من السوابق.

ويتطلب للمنشأة أن يرتبط السائق برقم الهوية الموحد للمنشأة أو وجود علاقة تعاقدية في حال كان السائق حاصلًا على تصريح من (أجير)، وأن تكون هوية المقيم التابع للمنشأة مشتملة على مهنة ملائمة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن (سائق شاحنة صغيرة، أو سائق شاحنة ثقيلة).

وأشارت إلى أن الآلية المعدلة تسهم في تحقيق السلامة لكافة أطراف عملية النقل، مضيفة أن التزام الناقل بتركيب الحواجز يسهم في تعزيز أمن عمليات النقل. وبينت الهيئة أن بطاقة السائق ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة في عمليات النقل.