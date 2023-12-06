شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لتعزيز ثقافة كفاءة وإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على عدد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحُسن إدارتها في القطاع الصناعي الذي يستهلك نحو 48% من الطاقة الأولية بالمملكة العربية السعودية ومن أبرزها مبادرة "برنامج إدارة الطاقة" التي أطلقها المركز عام 2021م.

ويهدف "برنامج إدارة الطاقة" إلى تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة وإدارة الطاقة في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية، ويتضمن أدوات تدريبية داعمة ومساندة تمكّن المنشآت من التعرف على نظام إدارة الطاقة وأهميته وطرق تنفيذه وفقاً لأبرز الممارسات العالمية.

برنامج إدارة الطاقة

نفذ المركز منذ إنشاء برنامج إدارة الطاقة حتى الآن عدة جهود وأنشطة شملت تحديد القطاعات المؤهلة لتطبيق نظام لكفاءة الطاقة، وكذلك تحديد المنشآت المستهدفة لتنفيذ نظام إدارة الطاقة خلال العام الجاري 2023م.

وشملت الجهود الاجتماع مع تلك المنشآت للتعريف بالبرنامج وأهميته وشرح المتطلبات والتوافق على الخطوات المستقبلية.

مكونات برنامج إدارة الطاقة

ويتكون برنامج إدارة الطاقة من عنصرين رئيسيين، الأول: بناء القدرات والوعي العام، وذلك للتعريف بنظام إدارة الطاقة ورفع مستوى الوعي بكفاءة الطاقة من خلال عمل حملات توعوية وتطوير محتوى تدريبي، والثاني: تنفيذ نظام إدارة الطاقة عبر عدة خيارات للاستفادة الفعالة من فوائد أنظمة إدارة الطاقة.

وتشمل هذه الخيارات : الحصول على شهادة ISO 50001، إكمال متطلبات برنامج SEEC50001 Ready، تطبيق نظام إدارة داخلي لدى المنشأة . وطورت مبادرة "برنامج إدارة الطاقة" أدلة إرشادية للمنشآت الصناعية للتعريف بالبرنامج ومتطلبات تنفيذ نظام ادارة الطاقة، كما تم بناء وتطوير المنصة الإلكترونية للبرنامج التي تتضمن التعريف بالبرنامج ونظام إدارة الطاقة والخيارات المتاحة للمنشآت، كما تحتوى على منصة لبناء القدرات التي تساعد المنشآت في تطبيق نظام إدارة الطاقة عبر مستويات مختلفة من المواد التدريبية والمحتويات التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن تعريف إدارة الطاقة على أنها آلية عمل تشمل إجراءات تنظيمية ومنهجية لإدارة لاستخدام الطاقة في المنظمة / المنشأة، حيث يُدمج نظام إدارة الطاقة (EnMS) في أنظمة الأعمال القائمة ، مما يمكّن المنشآت من تحسين ممارسات الطاقة بشكل منهجي في عملياتها وتعزيز إدارة الطاقة بشكل أكثر كفاءة.

وتكمن فوائد تطبيق نظام إدارة الطاقة للشركات في تطوير وتنفيذ سياسات الطاقة ووضع خطط عمل لتنفيذها, والتقليل من الآثار البيئية, وتقليل التكاليف المتعلقة باستهلاك الطاقة, وخفض تكلفة العمليات التشغيلية, إضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العمليات كثيفة الاستهلاك, والمساعدة في الاستفادة بشكل أفضل من الموارد والأصول.