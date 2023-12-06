أول تعليق من نجيب ساويرس على نقل شقيقه ناصف مكتب استثمار عائلته لـ الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن عائلة آل ساويرس "هي أكبر مشغل وأكبر دافع للضرائب في مصر وشركاتها توفر أكثر من 100 ألف وظيفة."

وفي تصريحات على هامش مؤتمر إطلاق مبادرة "شغلني" بسوهاج، قال ساويرس إنه "رغم المعوقات التي تواجهها شركات آل ساويرس في مصر فإننا لن نتوقف عن فتح فرص عمل جديدة"، مؤكدا: "مقدرش أعيش في أي حتة غير مصر".

وتابع رجل الأعمال أن ما فعله ناصف ساويرس من نقل مقر إدارة أعماله في دبي لا يعني انه أغلق استثماراته في مصر، لكن كل ما فعله نقل مكتب إدارة ثرواته من لندن إلى دبي.

وأضاف أن مصنع السكر الذي استثمر به ظل يحقق خسائر على مدار 8 سنوات بسبب رغبة الحكومة في إجباره على شراء البنجر بسعر مرتفع وبيع السكر بسعر منخفض، مشيرا إلى أن هذا المصنع كان السبة الوحيدة الذي كان يعايره به والده قبل وفاته، لكن المصنع حقق مكاسب بعد وفاته قائلا كنت أتمنى أن يعيش والدي ليرى هذا النجاح.

وفي تصريحات لقناة "العربية"، قال ساويرس: "أخويا (ناصف) نقل مكتبه من لندن مش من مصر".. "المكتب بيشرف على الاستثمارات الخاصة بناصف ساويرس في مختلف دول العالم". كما أشار إلى أن عدد الموظفين بالمكتب لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وأضاف ساويرس: "ناصف يعيش خارج مصر منذ أكثر من 10 سنوات".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن الملياردير ناصف ساويرس أنه قرر نقل مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لينضم أغنى رجل في مصر بذلك إلى موجة من المستثمرين البارزين الذين أسسوا عملياتهم في الإمارة، حسب بلومبرج.

وقال ناصف ساويرس، في بيان،: "يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه الإمارات وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص.. أهمية الإمارات بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية للإمارات سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية."

ويعد ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية نحو 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.