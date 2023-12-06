شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين في الأسهم الأمريكية وقطاع التكنولوجيا «الرابح الأكبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحركت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الساعات الماضية بشكل متباين بعد ظهور بيانات الوظائف الجديدة الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فايننانس الأمريكية. وحقق قطاع التكنولوجيا أفضل أداء حيث كان الرابح الأكبر بعدما أغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنحو 0.3%.

فيما هبط مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث فقدا الارتفاع الذي حالفهما سابقًا في وول ستريت. وتراجع مؤشر داو جونز المكون من 30 سهما 79.88 نقطة أو 0.22% ليغلق عند 36124.56 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 0.06% إلى 4567.18 نقطة.

تأتي تحركات اليوم في أعقاب جلستي الاثنين والثلاثاء الخاسرتين لجميع المؤشرات الثلاثة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان السوق قد ارتفع بسرعة كبيرة جدًا. وجاء تراجع يوم الاثنين في أعقاب خمسة أسابيع إيجابية متتالية للمتوسطات الثلاثة. كما تضع البداية الخاسرة لشهر ديسمبر الارتفاع الهائل لشهر نوفمبر في المرآة حيث بدأت الشكوك تطفو على السطح حول فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يدعو قريباً إلى إنهاء رفع أسعار الفائدة.

سوق العمل

وأظهرت قراءة يوم الثلاثاء بشأن فرص العمل في أكتوبر تباطؤ الطلب في سوق العمل مع انخفاض فرص العمل إلى 8.73 مليون في الشهر الماضي بانخفاض من 9.35 مليون فرصة عمل في سبتمبر و10.47 مليون في العام السابق.

وعلى مدار الشهر، تغير عدد الموظفين وحالات انتهاء الخدمة بشكل طفيف عند 5.9 مليون و5.6 مليون على التوالي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

سيتم إصدار أرقام الوظائف الخاصة يوم الأربعاء بينما سيتم البحث عن تقرير الوظائف الشهري الحاسم يوم الجمعة بحثًا عن محفزات لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتغيير مسار السياسة.

أسهم «تسلا»

ارتفعت أسهم شركة "تسلا" بنسبة 1.5% تقريبًا بعد البيانات المتفائلة من الصين حيث تسير شركة تصنيع السيارات الكهربائية حاليًا للوصول إلى أفضل عمليات التسليم الفصلية على الإطلاق في البلاد.

ويتزايد التفاؤل أيضًا بأن سيارة تسلا وسيابر تراك المثيرة للجدل ستخلق تأثير "الهالة" وتعزز مبيعات نماذج المركبات الأخرى داخل الشركة.

إيه تي آند تي

ارتفعت أسهم شركة الاتصالات العملاقة " إيه تي آند تي "بنسبة 4% بعد أنباء عن صفقة شبكتها مع شركة التكنولوجيا "إريكسون" ومقرها ستوكهولم.

وكشفت الشركة عن خططها لإنفاق ما يصل إلى 14 مليار دولار على معدات الشبكات خلال صفقة مدتها خمس سنوات مع إريكسون.

وارتفعت أسهم إريكسون بنحو 4.5%.

خفض الفائدة

يأتي ذلك فيما قال استراتيجي استثمار في "بلاك روك" :"إن آمال السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية لعام 2024 "مبالغ فيها".

تقوم الأسواق حاليًا بتسعير ما لا يقل عن 100 نقطة أساس لتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل بدءًا من الربع الثاني، وفقًا لأداة المراقبة "فييد واتش".

النصف الثاني من العام المقبل

وقال وي لي كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في معهد شركة "بلاك روك": " نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة ربما في النصف الثاني من العام المقبل، ولكن عدد التخفيضات التي سيقدمها ستكون أقل قليلاً مقارنة بتخفيض أسعار الفائدة". دورات اقتصادية قديمة، وفترات ركود قديمة".

تعتقد شركة بلاك روك أن الاقتصاد لا يزال "يعود إلى طبيعته" من الوباء وأن سوق العمل الأكثر إحكامًا من المعتاد هو أحد العوامل العديدة التي تغذي نموًا أكبر مما يتوقع عادةً في نهاية دورة رفع أسعار الفائدة تاريخيًا من الاحتياطي الفيدرالي. وقد ظهر ذلك في نقاط البيانات مثل الإنفاق الاستهلاكي وسط توقع بتوسع اقتصادي شامل في عام 2023 وهو العام الذي اعتقد الكثيرون في البداية أنه سينتهي بالركود.