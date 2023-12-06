شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع مؤشر إيجى إكس 70 هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم آسيك للتعدين-اسكوم، وابن سينا فارما، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 24906 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 29927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10609 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 5439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 7856 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 6461 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، واسيك للتعدين-اسكوم، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقارى العربي-اليكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، وأى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 366.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالى نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.71% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.1 مليون سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 35.1 ألف سهم، 900 ألف سهم، 2000 سهم، 5716 سهم، على التوالى، وباع مساهم رئيسى بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 190.8 ألف سهم، 178.6 ألف سهم، 803.9 ألف سهم، على التوالى، كما باعت إدارة بنك التعمير والإسكان 106 أسهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 100 ألف سهم، 112.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 980 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2470 سهم، 100 ألف سهم، 2000 سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولى عدد 1.2 مليون سهم، 10950 سهم، 11 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، بيع المساهم شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 3.4 مليون سهم بسعر 9.27 جنيه بقيمة إجمالية 31.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.26% إلى 3.76%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 112.2 ألف سهم بسعر 27.58 جنيه بقيمة إجمالية 3.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.82% إلى 10.47%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

فى سياق منفصل قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن اللجنة الفنية المشكلة لدراسة عروض استغلال مجمع مدينة غرناطة بنظام المشاركة بالإيرادات، رفضت العروض المقدم من الناحية الفنية.

فى شأن آخر قالت شركة بلتون المالية القابضة، أن توقيع خطاب نوايا بهدف الاستحواذ على شركة سوديك للتوريق، المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة النشاط التوريق، وبموجب هذا الخطاب ستتولى إجراءات الفحص النافى للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة، تمهيدًا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون أو إحدى شركات التابعة بطريقة غير مباشرة.