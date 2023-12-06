شكرا لقرائتكم خبر عن "شركة التعمير لخدمات الصيانة" تتولى صيانة ونظافة 10228 وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أنه يتم إجراء الصيانة والنظافة الدورية لـمكونات 505 عمارات تضم 10228 وحدة سكنية، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " بمناطق وأحياء مختلفة بمدينة السادات.

وأوضح "حسن "، أن أعمال الصيانة شملت وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وسقية الأسطح، وبوابات العمارات، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ، بجانب صيانة أعمال إنارة المداخل، والسلالم، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالمدن الجديدة.

وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه لنجاح المشروعات.