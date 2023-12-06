شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 160جنيها خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الجنيه الذهب خلال ال 24 ساعة الماضية بحوالي 160 جنيها على خلفية هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في مصر ويسجل سعر الجنيه الذهب الآن في الأسواق وقت صياغة هذه السطور 22240 جنيها بدون إضافة مصنعية

استمر تذبذب أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل استقرار سعر الأونصة العالمية بعد تحركات عنيفة بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تحركات معتدلة لسعر صرف الدولا.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2790 جنيه للجرام قبل أن ينخفض السعر بمقدار 10 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2780 جنيه للجرام. يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2785 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 2795 جنيه للجرام.

الترقب هو السمة السائدة على أسواق الذهب حالياً في ظل انتظار أية تطورات في السوق المحلي سواء بخصوص سعر الصرف أو أوضاع الاقتصاد.