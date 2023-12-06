فواتير البيع الإلكترونية.. قرار عاجل من وزير التموين لإنهاء أزمة السكر

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 30 لعام 2023 يتضمن قواعد جديدة بشأن تداول سلعة السكر المحلى والمستورد، وذلك للتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعارها فى الأسواق، حيث سيتم طرحه بالأسواق بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك.

وأكد القرار، ضرورة إلزام الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التى تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية، كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار (قطاع الرقابة والتوزيع - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك) بفواتير البيع يوميا، موضحا بها اسم المشترى وعنوانه والكمية المباعة وكذلك شركات التعبئة التى تم البيع لها والسلاسل التجارية .

وتقوم الأجهزة الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي كما تقوم الأجهزة الرقابية بالمرور الميدانى على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من "الفاتورة وإسم شركة التعبئة بجانب كتابة السعر وزن العبوة " والتأكد من جميع البيانات طبقا للقرار الوزارى رقم 120 لسنة 2017.

وتضمنت المادة الثانية من القرار إلزام الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه والعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء العمل بالتوجيه الوزارى رقم 27 لسنة 2022.