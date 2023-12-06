شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يتراجع بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021 مع تلاشي طفرة التوظيف بعد الوباء. ويسهل هذا الانخفاض على بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة والتحول إلى تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024. وأدت هذه التوقعات إلى هبوط ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي، وفق ما ذهب إليه موقع "فوركس لايف" الأمريكي.

فرص العمل في أمريكا

انخفضت فرص العمل في تقرير الوظائف إلى 8.733 مليونًا وذلك أقل بكثير مما وصل إليه الرقم سابقًا بـ 9.3 مليونًا. وكان رد الفعل في سوق العملات سريعًا مع انخفاض الدولار الأمريكي، وفي هذا يتوقع المراقبون استمرار بعض الضغط على الدولار مع انخفاض عوائد سندات الخزانة بمقدار 5-10 نقاط مع انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل بشكل أكبر. ومع ذلك، يمكن للأسهم أن تقدم الدعم لبعض التقاطعات مع ارتداد مؤشر ناسداك إلى المنطقة الإيجابية.

زيادة المعروض من الدولار

بلغ إجمالي المعروض الدولاري من قبل الشركات 60 مليار دولار في نوفمبر مرتفعًا من مستوى متواضع قدره 26 مليار دولار في أكتوبر وهو أعلى رقم خلال النصف الثاني من العام، وفق ماذكر موقع إي إن جي. فيما بلغت إصدارات الشركات منذ بداية العام حتى الآن 632 مليار دولار أمريكي وهو ما يتماشى مع توقعات بما لا يزيد عن 650 مليار دولار أمريكي لعام 2023.

وعلى الرغم من عمليات الاسترداد البالغة 41 مليار دولار كان صافي العرض إيجابيًا في نوفمبر وهو ما يمثل 16 مليار دولار أمريكي. ويبلغ صافي العرض الحالي 134 مليار يورو.

قطاعات تقود العرض الدولاري

قادت قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والكيماويات والمرافق المعروض الدولاري في شهر نوفمبر حيث بلغت قيم هذه القطاعات 16 مليار دولار و12 مليار دولار و12 مليار دولارعلى التوالي، وفق ماذكر آي إن جي. وبذلك، تجاوزت الصناعات والكيماويات رقم العرض لعام 2022 البالغ 85 مليار دولار لتصل إلى 90 مليار دولار منذ بداية العام. بالإضافة إلى ذلك، من منظور بداية العام فإن معظم القطاعات أعلى بكثير من مستويات عام 2022، وتقع العقارات أعلى بقليل من عرض العام الماضي بمساهمة تناهز 27 مليار دولار.

انخفاض الذهب مقابل الدولار

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء، من أعلى مستوياتها مع امتناع المستثمرين عن التداول قبيل بيانات الوظائف الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2018.29 دولار للأونصة بعدما وصل إلى 2135.40 دولار قبل انخفاضه بما يزيد على 100 دولار في يوم واحد ليغلق منخفضا 2%. وهبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 % إلى 2036.80 دولار. وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى منصة كيتكو :"يشير صعود مؤشر الدولار هذا الأسبوع إلى أثر سلبي خارجي إلا أن مستوى 2000 دولار من المحتمل أن يكون الحد الأقصى على المدى القريب في سوق الذهب". ويتوقع مراقبون انخفاض سعر الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في مارس، وربما يؤجل الفيدرالي تلك الخطوة إلى مايو 2024 بحد أقصى.