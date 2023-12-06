شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات قطاع التعليم والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة المالية عن أبرز منجزات ومستهدفات قطاع التعليم في عام 2023، و2024.

وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية السعودية 2024: إن أبرز منجزات قطاع التعليم في 2023، تشمل، احتلال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الثالثة عالميا في براءات الاختراع المسجلة لدى (NAI) في إصدار عام 2022، وجامعة الملك عبدالعزيز المرتبة التاسعة عالميا في نفس الإصدار.

ونوهت الوزارة بتقدم عدد من جامعات السعودية لتصبح ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم في تصنيف (التايمز، كيو إس العالمي، شنغهاي العالمي).

وتضمنت المنجزات: إطلاق المنصة الوطنية الموحدة أدرس في السعودية لقبول الطلاب غير السعوديين، إضافة إلى بلوغ نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال 33%، متجاوزة المستهدف المقدر بـ 32%.

ووفقا لوزارة المالية: فإن أبرز المستهدفات في عام 2024 تتضمن، تحقيق مستهدف الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال بنسبة 36%، والتحاق 41% من خريجي التعليم التقني والمهني في سوق العمل خلال 6 أشهر.

وتضمنت المستهدفات: ابتعاث المتميزين في الوظائف التعليمية لدراسة الماجستير في اللغة الصينية في الجامعات الصينية، وترخيص 40 جامعة أهلية، وتهيئة البيئات والمنشآت التعليمية وفق معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.