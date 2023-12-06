شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الناتج المحلي غير النفطي يشهد توسعًا كبيرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، أن الاقصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة جدة، نشهدها بعدة مؤشرات منها الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي الذي يشهد توسعًا كبيرًا.

وأوضح الجدعان أن نجاحات الاقتصاد بالمملكة، شهدت إشادات كبيرة من المؤسسات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.

ميزانية السعودية 2024

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024.

وتضمنت الميزانية: إيرادات بـ 1.172 تريليون ريال، ومصروفات بـ 1.251 تريليون ريال، فيما يقدر العجز بـ 79 مليار ريال.

وشملت المصروفات: 269 مليار ريال على القطاع العسكري، و214 مليار ريال على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى 195 مليار ريال على قطاع التعليم.

مخصصات الإنفاق

ومن ضمن مخصصات الإنفاق على القطاعات: 216 مليار ريال على قطاع البنود العامة، و112 مليار ريال على الأمن والمناطق الإدارية، و81 مليار ريال على الخدمات البلدية.

وتشمل المخصصات: 84 مليار ريال على قطاع الموارد الاقتصادية، و43 مليار ريال على قطاع الإدارة العامة، و38 مليار ريال على التجهيزات الأساسية والنقل.