شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يجيب: هل يؤثر فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 على الإنفاق؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة عندما أطلقت رؤية 2030 أطلقت معها مجموع مشاريع واستراتيجيات، ومنها استراتيجيات استقبال السياح.

وأوضح أن المملكة خططت لاستضافة 100 مليون سائح، والآن ستزيد ذلك إلى 150 مليون سائح في سنة 2030.

وأكد أن الدولة التي تسطيع استقبال 150 مليون سائح ستستطيع استثقبال ضيوفها في إكسبو 2030 دون زيادة تكاليف.

وبين أن البنية التحتية والمشاريع التي ستبنى في المملكة من الآن إلى 2030 ضمن الرؤية وبالذات في الرياض ستكون كافية لاستضافة إكسبو .

ميزانية المملكة 2024

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وعرضت تفاصيل الميزانية باعتماد الإيرادات، واستعراض النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي وعلى مستوى القطاعات وأهم المشاريع والبرامج، ومستويات العجز والفائض والدين.

وتواصل الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ وداعم لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة؛ عبر إطلاق عديد من البرامج والمبادرات للاستفادة من كافة الموارد والفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات الواعدة.

كما أطلقت 4 مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي والصناعات في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار.

كما يشهد اقتصاد المملكة تنامياً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل.

وتسعى الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، من خلال تطوير مشروعات كبرى ورائدة محلياً وعالمياً، إلى جانب إطلاق القطاعات الجديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.