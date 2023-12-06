شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة المالية عن أبرز منجزات ومستهدفات قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2023، و2024.

وقالت الوزارة في بيان ميزانية السعودية 2024: إن أبرز منجزات قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتمثل في توفير فرص وظيفية لنحو 49 ألف مواطن من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أن من أبرز المنجزات، احتلال السعودية للمرتبة 20 عالميا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تدريب 200 ألف متدرب ضمن مباردة الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب (وعد).

وشملت المنجزات: انضمام 17 ألف مستفيد لخدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة، وإصدار 40 ألف بطاقة لتسهيلات ذوي الإعاقة.

ومن ضمن المنجزات تمكين 75 ألف من أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، و42 ألف سيدة بتمويل مشاريعهن بقيمة 2.9 مليار ريال.

مستهدفات الموارد البشرية

أوضحت الوزارة أن أبرز مستهدفات قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2024، تشمل: تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن من خلال تمكين المراكز الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي، ودعم الأجهزة الطبية.

ومن ضمن المستهدفات: زيادة عدد الجميعات التعاونية في السعودية لتصبح 460 جمعية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 1.9 مليار ريال.

وتشمل المستهدفات: إطلاق برنامج تطوير القيادات والمواهب، لرفع مستوى الأداء الحكومي، وتطوير منصة للخدمات الخاصة بالعمالة المنزلية.