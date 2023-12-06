شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: منظومة الحماية الاجتماعية لن تتأثر في ميزانية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن منظومة الحماية الاجتماعية لن تتأثر في ميزانية 2024، وبين أن العجز في الميزانية غير ناتج عن نقص في الإيرادات، لكنه ناتج عن زيادة في الإنفاق

وأوضح أن زيادة الإنفاق تلك متعمدة لتسريع تنفيذ المشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي.

استمرار الدعم الاجتماعي

قال الجدعان، إن هذه المشاريع التي تُنفذ شجع القطعاع الخاص للاستثمار، ما يخلق فرص عمل للمواطنين في المملكة، توبالتالي يرتفع دخل المواطن السعودي.

وأكد أنه في كل الاحوال فإن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للفئات المحتاجة.