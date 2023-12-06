شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يكشف الموقف من طرح الأندية الرياضية للاستثمار الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الأندية الأربعة الكبرى في المملكة، نقلت إلى صندوق الاستثارات العامة، وبالتالي فإن إيراداتها تخصص للصندوق وليس للميزانية.

وأوضح أن الأندية الأخرى عندما تخصص، سيُنظر في نقلها لصندوق الاستثمارات العامة وهو ما سيحدث في الغالب، لكن لم ينظر في القرار حتى الآن.

وبين أن كل التفاصيل المتعلقة بذلك ستنشر في وقتها.

ميزانية المملكة

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وعرضت تفاصيل الميزانية باعتماد الإيرادات، واستعراض النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي وعلى مستوى القطاعات وأهم المشاريع والبرامج، ومستويات العجز والفائض والدين.

تضمن البيان استعراضًا لأبرز التطورات المالية والاقتصادية لعام 2023، والإطار المالي والآفاق المستقبلية للاقتصاد على المدى المتوسط، وأهم الاستراتيجيات والممكنات المالية والاقتصادية، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال العام المالي 2024 وعلى المدى المتوسط.