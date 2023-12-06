شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة المالية عن أبرز منجزات قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 2023، ومستهدفات 2024.

وقالت الوزارة في بيان ميزانية السعودية 2024: إن أبرز منجزات الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 2023، تتضمن: إطلاق المعرض العقاري (سيتي سكيب)، ومشاركة 170 دولة ونحو 10 آلاف مستثمر في القطاع العقاري.

وأضافت أن من ضمن المنجزات: إطلاق 24 ألف وحدة سكنية، وخدمة نحو 58 ألف مستفيد، لرفع نسبة التملك للأسر السعودية حتى شهر أغسطس، وتسليم 66 ألف أسرة سعودية مسكنها لرفع نسبة تملك الأسر السعودية.

وشملت المنجزات: تمويل 3 آلاف أسرة من الأسر الأشد حاجة ضمن مبادرة الدعم السكني، وتشجير 1.4 مليون شجرة على مستوى مناطق السعودية.

وتضمنت منجزات الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 2023: تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات البلدية في عدة مدن، لرصد عناصر التشوه البصري.

مستهدفات الشؤون البلدية والقروية

قالت الوزارة: إن من أبرز مستهدفات الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 2024: توفير 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخدمة نحو 105 آلاف مستفيد من الدعم السكني بتطوير الحلول المالية.

وتشمل المستهدفات: تنفيذ 800 حديقة، و300 تدخل حضري، لزيادة معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة.