شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: وقعنا عدة اتفاقيات خلال "COP28" لتعزيز جهود التحول الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أنه تم من خلال المبادرات التي أطلقت على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة cop 28 بدبي، التركيز على إنتاج الأمونيا الخضراء مما يعزز جهود إزالة الكربون وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وأيضا مشروع إنتاج الميثانول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن ميثانول لتزويد السفن بالوقود الأخضر.

وقال وزير البترول، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على هامش فعاليات المؤتمر بالجناح المصري، إن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات على هامش فعاليات المؤتمر، ومعظمها مرتبط بخفض انبعاثات غاز الميثان والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من تلك الانبعاثات حيث يعد عنصرا أساسيا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري بجانب وضع العديد من الخطط التنفيذية التى سيتم متابعتها لاحقا، بالإضافة إلى ما يتعلق بموضوع الهيدروجين خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون وليس بالضرورة الهيدروجين الأخضر وذلك بالتعاون مع شركاء عالميين .

وأضاف الوزير أن التحديات التى تواجه قطاع البترول للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون هي تحديات عامة وليست خاصة لذلك نسعى أن يكون هذا التحول تدريجيا ويصاحبه تنمية تكنولوجيا وتمويلات عالمية مع الاستمرار في إنتاج الطاقة الأحفورية ولكن بانبعاثات أقل حيث نعمل على تقليل الكربون من الوقود الأحفوري الطبيعي الذي يتم إنتاجه بحيث يكون أكثر صديقا للبيئة ويغطي احتياجات السوق المحلي والعالمي .

وأشار إلى أن مصر والدول الإفريقية ليست المسؤولة عن الانبعاثات التاريخية للكربون لذلك مهمة مؤتمر الأطراف إجراء المفاوضات بين الأطراف للوصول إلى معادلة منصفة وعادلة..لافتا إلى أن التحديات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على صناعة الطاقة قد أظهرت ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتضافر الجهود وعقد شراكات بما يسهم في تعزيز التخلص من الكربون وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها .