شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية: اختيار عميد "إدارة الأعمال" ضمن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن فخرها بانضمام الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري كخبير مالي.

وذكرت الجامعة الأمريكية - في بيان اليوم- أن الدكتور شريف كامل من خريجي الجامعة الأمريكية عام 1988، وحاصل على درجتي ماجستير من الجامعة في 1990 و2013، معتبرة أن هذا التعيين يعد شاهداً على تميزها ودورها الرائد في خدمة المجتمع، كما أنه يعكس مدى تميز المستوى المهني وخبرات خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها.

وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلَال "تفخر الجامعة دائماً بخدمتها لمصر من خلال المساهمات الاستثنائية لخريجيها وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور شريف كامل هو خير مثال على ذلك".

ومن جهته، أعرب الدكتور شريف كامل اعتزازه بالثقة التي أوليت له، متطلعا إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين لتعزيز رؤية البنك وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.. وقال: "أشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الفرصة.. وكعميد لكلية إدارة الأعمال بالجامعة، فإن هذا الاختيار يعكس الفرص القيمة التي يتم منحها لأعضاء هيئة تدريس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للمشاركة بالمعرفة والخبرة لخدمة المجتمع، وخاصة في ظل التحولات المستمرة بتحدياتها وآفاقها المختلفة".