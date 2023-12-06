شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شركة بالبورصة توزع كوبونات نقدية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت 18 شركة بالبورصة، كوبونات نقدية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، وضمت قائمة الشركات الموزعة للكوبونات وهي: مطاحن وسط وغرب الدلتا، ومصر للفنادق، ومطاحن مصر الوسطى، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية كوبونات نقدية بقيمة 20 جنيه، 10 جنيهات، 4.5 جنيه، 1.75 جنيه، 0.65 جنيه، 2 جنيه، 0.177 جنيه، 0.55 جنيه.

كما ضمت القائمة شركات مطاحن ومخابز الإسكندرية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومطاحن شرق الدلتا، ومطاحن مصر العليا، ومصر للألومنيوم، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وإيديتا للصناعات الغذائية ووزعت كوبونات نقدية 0.24 جنيه، 13 جنيه، 5 جنيهات، 0.1 جنيه، 17 جنيهًا، 14 جنيهًا، 6.5 جنيه، 0.2 جنيه، 0.428 جنيه، على التوالي.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.