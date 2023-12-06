شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.8%، 2.7%، على التوالي، أعقبهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، يليه قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، 1.5%، 1.3%، 1.2%، على التوالى.

وهبط قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وانخفضت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، 0.5%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعا السياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 0.2%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 153 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.78%، والعرب على 13.87%، واستحوذت المؤسسات على 31.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 9 ملايين جنيه، 56.2 مليون جنيه، 271.3 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 131.4 ألف جنيه، 340.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 6385 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة.