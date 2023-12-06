تخصيص 10 مليارات دولار لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت مجموعة التنسيق العربية 10 مليارات دولار أمريكي 2030، لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.

ويأتي هذا الالتزام من مجموعة التنسيق العربية، المتمثلة في البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وصندوق النقد العربي، ضمن خطة استراتيجية تتضمن 7 نقاط رئيسة لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وتشمل النقاط الرئيسة للخطة الاستراتيجية (تعبئة الموارد المالية وأدوات تقليل المخاطر، وتعزيز الابتكار، واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها، ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة، وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة، ورصد وتقييم التقدم والأثر).

جاء ذلك، خلال استضافة صندوق أبوظبي للتنمية اجتماع مجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية، الذي يعقد بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهادف إلى إيجاد حلول للحد من تداعيات التغير المناخي.

وبحث الاجتماع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز الجهود التنموية في الدول النامية، وتفعيل العمل المشترك بين مؤسسات المجموعة وتأكيد التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق في دعم المشاريع الإنمائية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع الأثر الإيجابي الذي أحدثته المشاريع التنموية التي موّلتها المجموعة في كثير من الدول، وأسهمت في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لمجتمعات الدول المستفيدة، وتحسين الحياة المعيشية لسكانها.

كما بحث الاجتماع التوصية بإنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات والتواصل بين أعضاء المجموعة، لمتابعة تنفيذ المشاريع والتواصل بين الخبراء.

مجموعة التنسيق العربية:

البنك الإسلامي للتنمية.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

الصندوق السعودي للتنمية.

صندوق قطر للتنمية.

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند».

صندوق النقد العربي.