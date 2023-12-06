الاقتصاد

ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات قطاع الداخلية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة المالية في بيان ميزانية السعودية 2024، عن أبرز منجزات قطاع الداخلية، في 2023، ومستهدفات القطاع في 2024.

وقالت الوزارة: إن من ضمن المنجزات: إطلاق منصة سواهر، ومنصة بصير، لإدارة الحشود باستخدام الذكاء الاصطناعي في موسم الحج.

وأضافت أن المنجزات شملت: إطلاق 48 خدمة جديدة على منصات (أبشر أفراد - أبشر أعمال - أبشر حكومة)، وتقديم خدمات الأحوال المدنية في نحو 5 آلاف موقع، وتنفيذ نحو 20 ألف عملية من خلال الوحدات المتنقلة حول السعودية.

ونوهت بأن نسبة رضا المستفيدين من الخدمات الأمنية بلغت في عام 2023 نحو 99%، فيما استفاد من مبادرة طريق مكة 242 ألف حاج من 7 دول في العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن مستهدفات الداخلية في 2024 تتضمن: تقليص مدة الحصول على جواز السفر لتصبح 24 ساعة، وتدشين 25 خدمة جديدة على منصة أبشر (أفراد - أعمال - حكومة)، وتدشين البوابات الإلكترونية في 4 مطارات بالسعودية لإنهاء إجراءات المسافرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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