شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: القطاع الخاص أظهر إيجابية في الاستجابة لتطلعات الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، الشكر إلى القطاع الخاص لإيجابيته في الاستجابة لتطلعات الحكومة وجهوده في توظيف أبناء وبنات الوطن.

وأشار الجدعان إلى ارتفاع مستوى الوظائف في القطاع الخاص، من حيث متوسط الرواتب، وهو من الأمور الإيجابية بالمملكة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.

ميزانية السعودية 2024

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024.

وتضمنت الميزانية: إيرادات بـ 1.172 تريليون ريال، ومصروفات بـ 1.251 تريليون ريال، فيما يقدر العجز بـ 79 مليار ريال.

وشملت المصروفات: 269 مليار ريال على القطاع العسكري، و214 مليار ريال على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى 195 مليار ريال على قطاع التعليم.

الموارد الاقتصادية

ومن ضمن مخصصات الإنفاق على القطاعات: 216 مليار ريال على قطاع البنود العامة، و112 مليار ريال على الأمن والمناطق الإدارية، و81 مليار ريال على الخدمات البلدية.

وتشمل المخصصات: 84 مليار ريال على قطاع الموارد الاقتصادية، و43 مليار ريال على قطاع الإدارة العامة، و38 مليار ريال على التجهيزات الأساسية والنقل.