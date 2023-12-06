شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات الصناعة والثروة المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة المالية في بيان ميزانية السعودية 2024، عن أبرز منجزات الصناعة والثروة المعدنية، في 2023، ومستهدفات القطاع في العام المقبل.

وقالت الوزارة: إن من أبرز منجزات الصناعة والثروة المعدنية، صرف تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين ولمستوردي المنتجات السعودية غير النفطية بقيمة 4.2 مليار ريال، وتغطية تأمينية بقيمة 6.4 مليار ريال.

وأضافت أن المنجزات شملت: إنشاء وتطوير 214 مصنعا بحجم استثمارات تجاوز 200 مليون ريال، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتصنيف 77 مصنعا وطنيا متقدما حسب مؤشر سيري للنضج الرقمي للمصانع.

وأشارت إلى أن من ضمن المنجزات: استقطاب استثمارات صناعية نوعية إلى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتوفير ما يقارب 11.6 ألف فرصة وظيفية.

وتشمل منجزات الصناعة والثروة المعدنية، اعتماد صندوق التنمية الصناعية السعودية، صافي قروض بحوالي 10.9 مليار ريال، حتى نهاية سبتمبر.

وقالت الوزارة: إن أبرز مستهدفات الصناعة والثروة المعدنية في 2024، تشمل: إنشاء وتنفيذ 410 مصانع جاهزة، في المدن الصناعية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن من ضمن المستهدفات: طرح نحو 10 مواقع لمنافسات رخص الكشف التعديني، وجذب استثمارات في قطاع الآلات والمعدات تصل إلى 669 مليون ريال، وتوفير وظائف بعدد 1900 وظيفة.

وأوضحت أن من ضمن المستهدفات: تطوير حزم الحوافز والمنح والمساعدات الجديدة بهدف زيادة الصادرات السعودية، حسب أفضل الممارسات العالمية.

وتشمل المستهدفات: استقطاب استثمارات صناعية في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحجم استثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار ريال.