شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات قطاع الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف بيان وزارة المالية لميزانية السعودية 2024، عن أبرز منجزات الطاقة في 2023، ومستهدفات القطاع في العام المقبل.

وقالت الوزارة: إن من ضمن المنجزات، افتتاح مصانع للإنتاج المحلي للمعدات والمنتجات على مستوى قطاعات الطاقة، وطرح وقود البنزين النظيف في الأسواق المحلية وتوفير مركبات نقل ذات مواصفات عالمية لتقليل الانبعاثات الناتجة من حرق الوقود في المركبات.

وأضافت أن من ضمن المنجزات في عام 2023: استبدال 49 ألف جهاز تكيف منخفض الكفاءة بأجهزة أعلى كفاءة بأسعار مخفضة، وإطلاق برنامج بكالوريوس الهندسة النووية الأول من نوعه على مستوى السعودية.

وأشارت إلى أن من أبرز المستهدفات في العام المقبل: إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

وأضافت أن من ضمن المستهدفات: إطلاق معرض الطاقة المتنقل لزيادة الوعي بشأن موضوعات الطاقة، وإطلاق منصة تدريب إلكترونية لرفع الوعي بكفاءة الطاقة.