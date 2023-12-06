شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات قطاع التجارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف بيان وزارة المالية لميزانية السعودية 2024، عن أبرز منجزات قطاع التجارة في 2023، ومستهدفات القطاع في العام المقبل.

وقالت الوزارة: إن من ضمن المنجزات: إطلاق نظام رصد الأسعار لمتابعة مخزون وأسعار السلع الأساسية في المنشآت، وإطلاق النظام الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش المطور (امتثال).

وأضافت أن المنجزات تشمل: تحقيق رقم قياسي في الاتفاقيات المنجزة في ملتقى بيبان 23، إذ بلغت قيمتها نحو 52 مليار ريال.

وشملت المنجزات: احتلال السعودية المرتبة التاسبعة من بين 164 دولة في مستوى الشفافية لدى منظمة التجارة العالمية، وإطلاق نظام الشركات الجديد لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز المنظومة التجارية.

وأوضحت أن أبرز مستهدفات التجارة في 2024، تشمل: استضافة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، وتفعيل بوابة إلكترونية لدعم المنشآت الصناعية بخدمات الاستشارات الفنية، والوصول إلى 20 ألف منشأة مؤهلة في خدمة جدير، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.