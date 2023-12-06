شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات البيئة والمياه والزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف بيان وزارة المالية لميزانية السعودية 2024، عن منجزات منظومة البيئة والمياه والزراعة في 2023، ومستهدفات القطاع في العام المقبل.

وقالت الوزارة: إن المنجزات تضمنت، إطلاق 28 مشروعا لإيصال مياه الشرب للمستهلكين بتكلفة بلغت نحو مليار ريال.

وأضافت أن من ضمن المنجزات: تمويل القطاع الزراعي بنحو 6 مليارات ريال، لـ6 آلاف مستفيد من المزارعين، ونحو 61 ألف مستفيد من الأسر الريفية المدعومة.

وأشارت إلى أن من ضمن المنجزات: تسجيل محمية عروق بني معارض ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو، كأول موقع تراث عالمي طبيعي في السعودية.

وشملت المنجزات: إطلاق مركز عالمي لحلول الاستدامة لمراقبة ورصد المراعي والمحاصيل الزرعية والمسطحات المائية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير 10 ملايين طن، وتعزيز المخزون الإٍستراتيجي بنحو 2.4 مليار ريال.

وتضمنت المنجزات في العام الحالي: تأهيل 975 هكتار من المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي للسعودية مؤهلة ومجهزة بتقنيات حصاد مياه الأمطار.

وقالت الوزارة: إن أبرز مستهدفات منظومة البيئة والمياه والزراعة، تشمل: تحقيق الأمن الغذائي بتوفير 11 مليون طن من 12 سلعة غذائية أساسية.

وأضافت أن من ضمن المستهدفات: مبادرة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بزراعة 4.8 مليون شجرة.

وتشمل المستهدفات: تعزيز أكبر منظومة نقل مياه محلاة بين المدن في العالم، ومبادرة تقييم وتطوير وتأهيل 29 منتزه، وتطوير وتوطين إنتاج أعلاف بديلة عالية القيمة الغذائية.