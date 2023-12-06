شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات الاتصالات وتقنية المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة المالية عن أبرز منجزات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في 2023، ومستهدفات القطاع في العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ميزانية السعودية 2024: إن المنجزات شملت: نمو حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 6% ليصل إلى 163 مليار ريال.

وأضافت أن من ضمن المنجزات: تحقيق السعودية المرتبة الثالثة عالميا، والأولى إقليميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية من بين 198 دولة.

وشملت المنجزات: تحقيق السعودية المرتبة الرابعة عالميا والثاني على دول مجموعة العشرين في جاهزية التنظيمات الرقمية.

ومن ضمن المنجزات: ارتفاع التوطين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 65%، ونمو عدد العاملين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 333 ألف عامل، حتى منتصف العام الحالي.

وأوضحت أن من ضمن المنجزات: توطين مهن الاتصالات بنسبة 65.5%، وارتفاع عدد الوظائف إلى 354 ألف وظيفة.

وأفادت بأن مستهدفات الاتصالات وتقنية المعلومات تشمل: وصول حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 172.4 مليار ريال ونموه بنسبة 6%.

وأضافت أن من ضمن المستهدفات: استحداث 25 ألف وظيفة في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحقيق 85% في مؤشر نضج التجربة الرقمية.