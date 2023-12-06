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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن نوفمبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 ديسمبر الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية خلال موقعها الالكتروني، وذلك تجنبا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» المكلفين من قطاع الأعمال، الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (X) أو البريد الالكتروني، أو خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الالكتروني.

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كل المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقا للأسعار المحددة في المادة الـ68 من نظام ضريبة الدخل والمادة الـ63 من لائحته التنفيذية.