شكرا لقرائتكم خبر «ندلب» يستحدث 500 ألف فرصة وظيفية منذ انطلاقه في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) لقاء بعنوان (القطاعات والفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية) مساء أمس الأول، بمشاركة رئيس قطاع الاستراتيجية في صندوق التنمية السياحي المهندس بدر الحربش، ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) المهندس فيصل الرابح.

وأوضح الرابح أنه منذ انطلاق البرنامج 2019م تم استحداث 500 ألف فرصة وظيفية، كما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 370 مليار ريال خلال 2023م، إلى جانب تقدم المملكة إلى الترتيب 38 من بين 139 دولة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

وذكر أن البرنامج يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال تطوير وتحقيق مستهدفات البرنامج في 4 قطاعات رئيسية تشمل: الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن دور القطاع العام يكمن في التركيز على البنية التحتية وبناء وإطلاق التشريعات والأنظمة، وأن هناك متابعة مستمرة من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ لتنفيذ توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله بالتركيز بشكل كبير على القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التطوير والتخطيط.

من جانبه قال الحربش إن صندوق التنمية السياحي يعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتطوير القطاع السياحي من خلال اتباعه نهجا متكاملا يتمثل في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات السياحية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال، وأضاف «المناسبات العالمية التي تستضيفها المملكة ستجذب الكثير من السياح؛ مما سيزيد الطلب على الاستثمار فيها، وهذا ما يتم العمل عليه في صندوق التنمية السياحي، بدعم رواد الأعمال في مشاريعهم السياحية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي في المملكة»، مشيرا إلى أن صندوق التنمية السياحي تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من دعم المشاريع بقيمة 28 مليار ريال، مبينا أن جزءا من تلك المساهمات كان من القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية في تطوير وتفعيل القطاع السياحي؛ إذ وصلت نسبة مشاركتها إلى أكثر من 90%.