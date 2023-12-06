«البلدية والإسكان» تطلق نظام تخطيط الموارد الحكومية الموحد

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وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي تم إطلاق مرحلته الأولى يسعى إلى تنسيق وتوحيد جميع العمليات والسياسات والإجراءات الرئيسة للخدمات المشتركة، بناء على أحدث ممارسات المحاسبية والموارد البشرية وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن النظام يقدم أتمتة شاملة لإجراءات الخدمات المساندة للقطاعين البلدي والسكني عبر 17 أمانة و268 بلدية في جميع مناطق المملكة.
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء قالب عام موحد بمشاركة ست أمانات، وهي:
(الرياض، جدة، المدينة المنورة، حائل، نجران، القصيم)، حيث نظمت ورش عمل لوضع آليات التصميم والاعتماد؛ بما يشمل توحيد العمليات والأنظمة وضمان انسجامها وتغطيتها لمتطلبات الأمانات والبلديات على اختلافها وتحديات أعمالها.
ويتيح النظام المستخدمين من العمل على أساس الاستحقاق المحاسبي، مع القدرة على توفير القوائم المالية والتقارير الشهرية على الأساس النقدي، بالإضافة إلى أساس الاستحقاق بشكل آلي وفقا للوائح وتعليمات وزارة المالية الخاصة بذلك.
يذكر أن النظام تم إطلاقه مسبقا داخل ديوان الوزارة وأمانة المدينة المنورة بما يشمل 6200 موظفا، ما يمثل خطوة مهمة نحو نجاح المرحلة الأولى للمشروع، كما تم اعتماد إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في الربع الأول من العام 2024، التي تغطي نشر النظام عبر باقي الأمانات والبلديات.
برنامج أساس:
- المرحلة الأولى تتضمن مشاركة 6 أمانات: الرياض، جدة، المدينة المنورة، حائل، نجران، القصيم.
- يسعى لتنسيق وتوحيد جميع العمليات والسياسات والإجراءات الرئيسة للخدمات المشتركة.
- يقدم أتمتة لإجراءات الخدمات المساندة للقطاعين البلدي والسكني عبر 17 أمانة و268 بلدية.
- يتيح العمل على أساس الاستحقاق المحاسبي، مع القدرة على توفير القوائم المالية والتقارير الشهرية على الأساس النقدي، بالإضافة الى أساس الاستحقاق بشكل آلي وفقا للوائح وتعليمات وزارة المالية.
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