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ويهدف المعرض إلي توفير وتسهيل التملك المباشر في المعرض، إذ يبلغ عدد الوحدات السكنية والأراضي والمخططات المعروضة قرابة 60 ألف وحدة سكنية، بقيمة سوقية تتجاوز 7 مليارات ريال، وذلك لتسهيل التملك، وتوفير رحلة متكاملة للمستفيد والزائر.
ويتضمن المعرض ركن التمويل بوجود البنوك المحلية، وركن خاص بالموثقين لتسهيل التملك داخل المعرض، وركن المطورين والشركات العقارية، وركن للمقاولات والاستشارات الهندسية.
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