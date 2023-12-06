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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، عقد في وادي السليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اجتماعًا بالرئيس التنفيذي لشركة Adobe شانتانو نارين، وذلك لتوسيع الشراكة في مجال الابتكار والإبداع، إضافة إلى دعم تنمية القدرات والمواهب لتقديم جيل رائد في مجال التقنيات الحديثة لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي. كما التقى المهندس السواحة بالرئيس التنفيذي لشركة Plug and Play سعيد عميدي، لمناقشة فرص الاستثمار وتمويل المشاريع الريادية ومسرعات الأعمال الرقمية، للإسهام في تنمية الشركات التقنية الناشئة. وعلى هامش زيارة وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية، زار الوفد أبرز المشاريع الريادية الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

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