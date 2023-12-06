رئيسُ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يُهنىء القيادة بصدور ميزانية 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، التهاني والتبريكات لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 – 1446هـ (2024).

وقال معاليه: “ميزانية 2024 ميزانية خير ونماء وبناء؛ فهي تعكس الصورة الجليّة والاستقرار الاقتصادي الذي تنعمُ به بلادنا حفظها الله، وتؤكد على أن المملكة ماضية قُدماً في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومُستدامة في المجالات كافة ومن ذلك قطاع البحث والتطوير والابتكار”.

وثمن الدكتور الدسوقي، الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة البحث والتطوير والابتكار ضمــن مُستهدفاتِ رؤيــةِ المملكةِ 2030 الطموحة؛ لتعزيزِ القُدرةِ التنافُسيةِ للمملكةِ على الصعيدِ الدوليِ؛ وتحقيق تطلُّعاتها فــي التحــوِّل نحو اقتصادٍ قائم على الابتكار.

واختتم معاليه تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين ولسموِّ وليِّ عهده الأمين بالتوفيق والسداد، وأن يُبارك في ميزانية هذا العام وأن يجعلها عونًا لتحقيقِ الطموحات والتطلُّعات ومواكبة المُستهدفات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والتطور والرخاء والازدهار.