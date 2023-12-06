أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ (2024م).

وقال سموه : ” إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م تأتي استكمالاً لمسيرة الخير والنماء واستمراراً للإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، ودعم مركزها المالي للتنمية وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة من خلال تنويع مصادر الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز أنشطته وإسهاماته في الاقتصاد الوطني ودعم الناتج المحلي”.

وأضاف سمو الأمير سعود بن نايف ” أن أرقام الميزانية تؤكد استمرار مسيرة دعم المشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وإيجاد البرامج النوعية لتعزيز مكتسبات القطاعات الاقتصادية ودعم التنمية في المجالات كافة، وستسهم ميزانية الخير في دعم كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن من مشاريع تنموية واقتصادية تحسن جودة الحياة في جميع المجالات المختلفة، وتحقق تنمية شاملة ينعم بها الجميع بإذن الله، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نِعم الاستقرار والأمن والرخاء على هذه البلاد.