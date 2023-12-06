وزير التعليم يهنئ القيادة الرشيدة بصدور الميزانية العامة للدولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024م.

وقال معاليه: “أتقدم بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما حظي به التعليم من دعم كبير في ميزانية السعودية 2024، وهو وما يعد حافزاً مُعزّزاً لتطوير الخدمات، وتجويد المخرجات؛ بما يواكب تطلعات قيادتنا، ومستهدفات رؤيتنا، وبناء مستقبلنا بإعداد مواطن منافس عالمياً”.

وأضاف وزير التعليم” أن ميزانية هذا العام تبرز ما حققته المملكة من إنجازات في قطاع التعليم منذ إطلاق رؤية 2030؛ لما له من أهمية في بناء الإنسان وتطوير مهاراته وقدراته، والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم لتمكينه من تحقيق دوره التنموي والاقتصادي، بما يُعزّز مكانة المملكة ودورها الريادي”.

وأشار معاليه إلى الاستمرار في تطوير التعليم بمختلف مجالاته وقطاعاته بما ينعكس على الطالب والمعلم وتجويد البيئة التعليمية؛ وذلك تماشياً مع طموحات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله-، وبما يعزز المستهدفات الوطنية نحو تحقيق التنافسية العالمية، والاستثمار في أبناء وبنات المملكة.