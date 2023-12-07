شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مخاوف تراجع الطلب.. أسعار النفط تستعيد بعض مكاسبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها اليوم الخميس، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر خلال الجلسة الماضية، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تراجع الطلب والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 74.68 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.6% إلى 69.80 دولار للبرميل.

خسائر الجلسة الماضية

وفي الجلسة الماضية، أصيبت الأسواق بالفزع من البيانات التي أظهرت أن الإنتاج الأمريكي لا يزال بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، على الرغم من انخفاض المخزونات، حسبما قال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة.

وأضاف محللو إيه.إن.زد أن بعض التراجع كان أيضًا نتيجة لارتفاع مخزونات الوقود.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين زادت 5.4 مليون برميل إلى 223.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة مليون برميل.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 10% منذ أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك بلس، تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج نفط أوبك انخفض في نوفمبر في أول تراجع على أساس شهري منذ يوليو، نتيجة انخفاض الشحنات من نيجيريا والعراق، بالإضافة إلى التخفيضات المستمرة الداعمة للسوق من قبل تحالف أوبك+.

بيانات الجمارك الصينية

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات النفط الخام في نوفمبر انخفضت 9% مقارنة بالعام الماضي، إذ أدى ارتفاع مستويات المخزون والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة، إلى تراجع الطلب.

وبينما انخفض إجمالي الواردات على أساس شهري، نمت صادرات الصين للمرة الأولى منذ 6 أشهر في نوفمبر، ما يشير إلى أن قطاع التصنيع ربما بدأ في الاستفادة من ارتفاع تدفقات التجارة العالمية.