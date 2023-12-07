شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 % ارتفاعا في الأنشطة غير النفطية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، و0.4% على أساس ربعي في الربع الثالث من العام الحالي، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموا قدره 1.9%، على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 3.8% على أساس ربعي.

وقال تقرير صادر عن الهيئة: إن الأنشطة النفطية شهدت انخفاضا على أساس سنوي وربعي بنسبة 17%، و8.5% على التوالي, فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.4% في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م، وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا انخفاضًا بلغت نسبته 3.2%.

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي

أضاف التقرير، أن الواردات حققت نموا في الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 11.9% على أساس سنوي و1.7% على أساس ربعي، فيما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعا قدره 6.8% على أساس سنوي 1.99% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 5.0% على أساس سنوي و3.7%

على أساس ربعي.

وبحسب التقرير انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل 5.4% على أساس سنوي و1.8% على أساس ربعي، أما الصادرات فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 16.9% على أساس سنوى و10% على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 997 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023م، إّ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في

الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 26.3، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة %15.3، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.5%.