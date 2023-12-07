شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 6 أراض في مزاد «الشريط التجاري» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة المزاد العلني "الشريط التجاري" لطرح 6 أراضٍ تجارية بمساحات إجمالية تتجاوز 26,000 مترٍ مربع بحي الياسمين الواقع في العاصمة الرياض، وذلك يوم الأربعاء القادم في قاعة عبية نجد للاحتفالات والمؤتمرات.

وتمتاز عقارات المزاد في الشريط التجاري، باكتمال خدماتها الحيوية ومواقعها الإستراتيجية والاستثنائية على طريق الملك فهد وطريق العليا شمال مدينة الرياض، وفي محيط أهم وأبرز معالم وطرق الرياض الحيوية والتجارية .

ويُعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.