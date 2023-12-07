شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ميناء العريش شرق البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى الدولة المصرية خطة طموحة من أجل تطوير الموانئ المصرية، للاستفادة من الميزة النسبية التى تتمتع بها بين موانئ المنطقة ورفع الطاقة الاستيعابية، ومن بين هذه الموانئ يأتى ميناء العريش الذى يقع شرقا على ساحل البحر الأبيض المتوسـط لشبه جزيرة سيناء على حوالى 53 كم من الحدود المصرية الفلسطينية فى رفح.

وفيما يلى أهم المعلومات الخاصة بميناء العريش..

يتكون الميناء بشكل أساسى من محطة صب جاف، ورصيف 242 م لمناولة بضائع الصب والبضائع العامة ورصيف ثان لقوارب الخدمة "عمق مياه الرصيف 4 أمتار"، وتتوفر أيضا مرافق لرسو سفن الصيد التى يصل طولها إلى 60 مترا.

يبلغ طول قناة الوصول 270 م وعرضها 100 م، ويتراوح عمق المياه من 9 م إلى 11 م، ويتم استخدام عوامين للمساعدة الملاحية.

يغطي الميناء مساحة تقريبية 40 فدانا، 56000 متر مربع منها تستخدم للتخزين المفتوح للسلع الجافة، علاوة على ذلك، تتوفر سقيفتان بحجم مشترك 1500 متر مربع لتخزين البضائع الحساسة لأشـعة الشمس والطقس.

تتكون محطة الصب الجاف من رصيفين أحدهما يستخدم بنصف السعة لتحميل/ تفريغ للبضائع العامة.

تتكون محطة الشحن العامة بميناء العريش من رصيف واحد يستخدم 50% منه لتحميل وتفريغ البضائع الجافة، وبعد تنفيذ أعمال التطوير الحالية للميناء، ستصل المساحة الإجمالية إلى 65000 م 2 وسيكون الجدار الرئيس بطول إجمالى 369 م.

ويظل التنافس حول الممرات التجارية العالمية جزءا أساسيا من التنافس الدولي متعدد الأبعاد والأوجه خلال الفترة الراهنة، ولذلك نفذت الدولة العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة الدولية وتحويلها إلى مركز للتجارة الدولية، وإكساب القدرات المصرية ميزات تنافسية تجعلها غير قابلة للاستعاضة عنها.

وشملت هذه الجهود مظاهر متعددة، من حيث تطوير الموانئ المصرية لتكون قادرة على الإسهام في منظومة التجارة الدولية، فضلا عن تعميق الارتباط المصري بعمقها الإقليمي.

ويعد تطوير القدرات اللوجسـتية للدولة المصرية واحدا من أكثر الملفـات التي شهدت نجاحا ملفتا خلال السنوات الماضية، حيث تفيد مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية بتقدم مصر بمعدل 48 مركزا، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2019، فقط ليصل إلى المركز 52 عالميا، فيما يتوقع أن يزيد تقدم مصر في تلك المؤشرات خلال 2024 لتقفز إلى المركز رقم 50، وتقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الــ23.