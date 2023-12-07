شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الذهب العالمى يترقب حدثا مهما غدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب العالمى غداً الجمعة 8 ديسمبر 2023 تقرير الوظائف، الذى يشهد توقعات بتسجيل وظائف جديدة فى نوفمبر بمقدار 185 ألف وظيفة، وذلك مقارنة مع وظائف شهر أكتوبر بقيمة 150 ألف وظيفة، وتسبب هذا فى تغير التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية من جديد فى الأسواق من ثم شهدنا تغيرات فى سوق الذهب.

وشهد الذهب هذا الأسبوع موجة من جنى الأرباح بعد ارتفاع الذهب عند الافتتاح الأسبوعى وتسجيله مستوى تاريخيا جديدا، وذلك بعد التعليقات الحذرة لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى جانب مراكز الشراء الكبيرة التي وضعت على الذهب قبل بيانات تقرير الوظائف الأمريكي نهاية هذا الأسبوع، والتي تم تغطيتها بشكل سريع الأمر الذي تسبب في الهبوط الحاد في الذهب بعد تسجيل المستوى التاريخي.

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظا عند 2780 جنيها للجرام، عقب تراجعات ملحوظة في الأيام الثلاثة الماضية دون 2800 جنيه للجرام من العيار الرئيسى 21، فى المقابل سجل السعر العالمى للذهب تراجعا من أعلى قمة تاريخية له مطلع هذا الأسبوع.





أسعار الذهب اليوم الخميس

عيار 24 يسجل 3177 جنيها.

عيار 21 يسجل 2780 جنيها.

عيار 18 يسجل 2383 جنيها.

عيار 14 يسجل 1853 جنيها

الجنيه الذهب 22240 جنيها.

صناديق الذهب

شهدت صناديق الذهب المتداولة العالمية المدعومة ماديًا تدفقًا خارجيًا قدره 920 مليون دولار أمريكي خلال نوفمبر، وهو أقل بكثير من الشهر السابق، وانخفضت الحيازات إلى 3.236 طنًا، بانخفاض قدره 9 أطنان في نوفمبر، في حين ارتفع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 2% إلى 212 مليار دولار أمريكي، مدعومة بارتفاع ملموس بنسبة 2% في سعر الذهب.