شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تقرر تعديل سن المتقدمين للوظائف لـ33 عاما بدلا من 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تعديل سن وظائف المتقدمين لسن 33 بدلا من 30 عام بالوظائف التى أعلنت عنها منذ عدة أيام للعمل بالشركة القابضة، وشركاتها التابعة، حسب النطاق الجغرافي لكل شركة، وذلك لخريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات بالإضافة إلى مد فترة تلقى الطلبات.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه بالنسبة لمجال الهندسة، تشمل تخصصات (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيميائي) بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، اما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة).

وتشمل تخصصات الفنيين (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).

‏ويتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة التى تم تعديلها وتشمل:

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- اخصائي - كيميائي) عن 33 عاما، وبالنسبة لوظيفة فني الا يزيد عمره عن 30 عاما خلال فترة الإعلان.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

وتستقبل الشركة القابضة لكهرباء مصر طلبات الراغبين للعمل بهذه الوظائف من خلال تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/alljobs بدءا من اليوم الجمعة ولمدة أسبوعين.



