شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 24525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 29427 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7679 نقطة.