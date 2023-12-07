الاقتصاد

هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 24525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 29427 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7679 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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