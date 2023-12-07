شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الخميس، داخل البنوك المصرية، وحافظت العملة الخضراء على مستوياتها في تعاملات اليوم.

وسجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل المصرف المتحد، اليوم الخميس، مسجلا 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، مسجلا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.