شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نعمل منذ العامين على مراجعة شاملة لكل الاستراتيجيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية، محمد عبد الله الجدعان، إن رؤية السعودية 2030 عندما انطلقت كان هناك مجموعة كبيرة جدا من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وعدد كبير من المشروعات لكن لم نكن جاهزين حينها في 2016.

ميزانية السعودية 2024

وذكر خلال أعمال ملتقى ميزانية 2024، أنهم يعملون منذ العامين على مراجعة شاملة لكل الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع لتحديد التقطاعات ومن ثم الاعتماديات، وتحديد حجم الأموال وغيره من الإيرادات.

وأكد أن طموحهم عال جدا، لكن الإيرادات محدودة وحجم الأموال، وبالتالي يؤكدون أهمية استغلالها بأفضل الطرق لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.