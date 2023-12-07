شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان: نركز في رؤية 2030 على تنويع الاقتصاد والناتج المحلي غير النفطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير المالية محمد عبد الله الجدعان، أنهم يركزون في رؤية السعودية 2030 على تنويع الاقتصاد والناتج المحلي غير النفطي.

وأشار خلال أعمال ملتقى ميزانية 2024، أن رؤية السعودية 2030 عندما انطلقت كان هناك مجموعة كبيرة جدا من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وعدد كبير من المشروعات لكن لم نكن جاهزين حينها في 2016.

ميزانية السعودية 2024

ولفت إلى أنهم يعملون منذ العامين على مراجعة شاملة لكل الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع لتحديد التقطاعات ومن ثم الاعتماديات، وتحديد حجم الأموال وغيره من الإيرادات.

وأكد أن طموحهم عال جدا، لكن الإيرادات محدودة وحجم الأموال، وبالتالي أكدوا أهمية استغلالها بأفضل الطرق لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.